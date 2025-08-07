В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

7–8 серпня у південних регіонах, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

У суботу, 9 серпня, до списку приєднаються також Львівська, Волинська та Чернівецька області.

Громадян закликають бути особливо обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, не розводити багаття у лісах і не залишати легкозаймисті предмети без нагляду.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 7 серпня в Україні практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря.