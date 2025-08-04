В Украине изменят правила назначения социальной помощи, субсидий и льгот

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Правила исчисления среднемесячного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи, жилищных субсидий и льгот могут изменить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст соответствующего постановления.

Целью новшества является создание справедливой системы расчета доходов, учитывающей изменения в социально-экономических условиях, реалии военного времени и потребности уязвимых категорий населения.

Документ предлагает ввести единый механизм расчета дохода, обновленный расчетный период и признание нулевого дохода. Также будут новые подходы к доходам ФЛП.

Проект постановления находится на этапе подготовки и не является окончательным решением правительства.

Напомним, в Украине снова подорожают коммунальные услуги. Так, по прогнозу НБУ, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ.