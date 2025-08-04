В Украине изменят правила назначения социальной помощи, субсидий и льгот
Правила исчисления среднемесячного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи, жилищных субсидий и льгот могут изменить
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст соответствующего постановления.
Целью новшества является создание справедливой системы расчета доходов, учитывающей изменения в социально-экономических условиях, реалии военного времени и потребности уязвимых категорий населения.
Документ предлагает ввести единый механизм расчета дохода, обновленный расчетный период и признание нулевого дохода. Также будут новые подходы к доходам ФЛП.
Проект постановления находится на этапе подготовки и не является окончательным решением правительства.
Напомним, в Украине снова подорожают коммунальные услуги. Так, по прогнозу НБУ, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ.