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01 августа 2025, 17:04

В правительстве анонсировали конкурс на нового главу таможни

01 августа 2025, 17:04
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Премьер Юлия Свириденко обсудила с министром финансов Сергеем Марченко ситуацию на таможне. Договорились на ближайшем заседании Кабмина рассмотреть проект о создании конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу таможни

Об этом Юлия Свиденко написала в телеграмм-канале, сообщает RegioNews.

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая отвечает стандартам Европейского Союза и полностью честно работает на наполнение бюджета", — подчеркнула премьер-министр.

Правительство ожидает, что новое руководство обеспечит реальную трансформацию таможни, в частности, в направлении цифровизации, прозрачности процедур и минимизации коррупционных рисков.

Как известно, сейчас Государственную таможенную службу Украины возглавляет и. о. Председателя - Сергей Борисович Звягинцев.

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Напомним, недавно журналисты-расследователи выяснили, что семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара ведет роскошный образ жизни, существенно превышающий официальные доходы государственного служащего.

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