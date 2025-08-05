В Украине — высокий риск пожаров: где будет опасно

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В период с 5 по 7 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

По прогнозам синоптиков, в зоне риска:

5–7 августа – южная часть страны;

5–6 августа – большинство центральных областей;

5 августа - Хмельницкая область, Тернопольская область;

6 августа - Сумская область;

7 августа - Ивано-Франковская и Днепропетровская области.

Граждан призывают быть максимально осторожными, воздерживаться от огня на открытых территориях и сообщать о пожарах на горячую линию спасения.

Напомним, в Николаевской области в воскресенье, 27 июля, зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.