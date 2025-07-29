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29 июля 2025, 20:16

Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях будет непогода в среду

29 июля 2025, 20:16
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Синоптики предупредили о первом уровне опасности 30 июля. Во многих областях будет дождь, а иногда даже град

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В среду, 30 июля, во многих регионах Украины было объявлено штормовое предупреждение.

"В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сильные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Укргидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, что в Укргидрометцентре говорили, что на востоке и юге будет держаться сильная жара. При этом ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 30 июля ожидается от 14 до 19 градусов выше нуля. На остальной территории ночью от 18 до 23 градусов выше нуля. На востоке и юго-востоке Украины жара до 38 градусов с отметкой плюс.

При этом в Киевской области облачно с прояснениями. Также дожди и грозы. Ночью ожидают от 14 до 19 градусов тепла, днем от 20 до 25 градусов тепла. В столице ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.

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