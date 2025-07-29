Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях будет непогода в среду
Синоптики предупредили о первом уровне опасности 30 июля. Во многих областях будет дождь, а иногда даже град
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
В среду, 30 июля, во многих регионах Украины было объявлено штормовое предупреждение.
"В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сильные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.
Укргидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, что в Укргидрометцентре говорили, что на востоке и юге будет держаться сильная жара. При этом ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 30 июля ожидается от 14 до 19 градусов выше нуля. На остальной территории ночью от 18 до 23 градусов выше нуля. На востоке и юго-востоке Украины жара до 38 градусов с отметкой плюс.
При этом в Киевской области облачно с прояснениями. Также дожди и грозы. Ночью ожидают от 14 до 19 градусов тепла, днем от 20 до 25 градусов тепла. В столице ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.