Украинцев будут готовить к войне с 14 лет

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Украинцев будут готовить к национальному сопротивлению со школьного возраста

Об этом во время круглого стола в Укринформе сообщил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игоря Хорта, передает RegioNews.

По его словам, вместо базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) государство внедряет новую модель – основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению будет начинаться еще с 14 лет, в частности, через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменен БЗИН в вузах, его заменят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

Ранее новый министр обороны Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Глава Минобороны заявил, что люди получают повестки, а затем приходят служить.