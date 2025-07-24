фото: Харьковский областной центр занятости

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Одним из ярких примеров такой поддержки стала компания ООО "Грин Трейдинг АГРО", которая с помощью микрогранта значительно расширила объемы производства.

Владелец предприятия Евгений Коротун имеет более десяти лет опыта в производстве пищевых и косметических масел. Его компания специализируется на производстве пяти видов масла холодного отжима под брендом "2 Beans". Продукция известна своим натуральным составом, экологичностью и полезными свойствами. Особенностью этих масел является запатентованный способ хранения – в каждую бутылку добавляют бобы фасоли, что позволяет сохранить вкусовые качества без применения консервантов.

С увеличением количества заказов и расширением клиентской базы возникла необходимость модернизации производства. В феврале 2025 года Евгений успешно защитил бизнес-план и получил микрогрант в размере 500 тысяч гривен. Эти средства явились важным стимулом для развития предприятия. За грантовые деньги были приобретены два современных гидравлических пресса холодного отжима - на 8 и 16 литров. Это позволило значительно увеличить объем производства и расширить ассортимент продукции.

Инвестиции открыли для компании новейшие перспективы на рынке. Расширение производства поможет удовлетворить растущий спрос на натуральные масла и укрепить позиции бренда "2 Beans" среди потребителей. Благодаря поддержке службы занятости, предприятие не только укрепляет свою деятельность, но и способствует экономическому развитию региона.

Напомним, как грант в 500 тысяч. грн помог ветерану Олегу Качкалде создать успешный бизнес.