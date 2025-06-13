Елена Шуляк: Безбарьерность становится стандартом в Украине

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В Украине стартовала всеукраинская кампания социальных изменений "Безбарьерность – это когда можешь", направленная на преодоление барьеров в коммуникационном пространстве.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народу", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, первая волна кампании призвана объяснить шесть ключевых направлений безбарьерности: физическое, информационное, цифровое, общественно-гражданское, образовательное и экономическое. Вторая волна будет привлекать людей к созданию доступной среды в своих громадах, чтобы все – независимо от возраста, пола, социального статуса, места жительства или любых других признаков – имели равный доступ к участию в жизни общества.

В партии "Слуга Народу" напомнили, что сегодня в Украине действует Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства до 2030 года. Власть реализует флагманские проекты, меняющие подходы к услугам, инфраструктуре, транспорту, образованию, трудоустройству, культуре, спорту и реабилитации. Это шаги к стране, где безбарьерность постепенно становится стандартом – в государственных решениях, в громадах, в повседневной жизни.

Глава "Слуги Народу" отметила, что развитие реабилитации – один из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Сейчас реализуется один из флагманских проектов – "Развитие системы реабилитационной помощи", призванный сделать реабилитацию доступной, эффективной и бесплатной для всех, кто в ней нуждается. В настоящее время реабилитационную помощь оказывают 555 медицинских учреждений, параллельно идет развитие детской реабилитации – с фокусом на семейноцентричную модель.

Политик объяснила, что в 2025 году основной акцент – на усилении амбулаторной помощи. Речь идет о почти 300 безбарьерных амбулаторных реабилитационных отделениях, которые должны появиться в каждой громаде, где есть лечебное учреждение. Сейчас уже работает 90 таких отделений в громадах.

Глава "Слуги Народу" рассказала, что власть стремится создать беспрепятственную среду для украинцев и в образовательной сфере. В частности, Министерство образования и науки продолжает модернизировать и адаптировать профтехучилища согласно требованиям безбарьерного пространства, в учреждениях высшего образования организуют центры поддержки абитуриентов и студентов, при организации дошкольного обучения создаются условия для комфортного обучения детей без барьеров и предубеждений. В течение 2025-2026 годов в нашей стране реализуется проект "Точка соприкосновения" – комплексное бесплатное обучение, которое позволяет людям с потерей зрения заново приобрести навыки, нужные в повседневной жизни.

"Чем больше людей имеют возможность реализовывать свой потенциал – тем более развитым, крепким и справедливым становится общество", – подчеркнула глава партии "Слуга Народу" Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народу" сообщали, что ряд украинских громад получат гранты, чтобы обеспечить социальными услугами семьи, воспитывающие детей с нарушениями развития и инвалидностью, а также для создания детских домов семейного типа (ДДСТ) – больших приемных семей, где воспитываются 5-10 детей.