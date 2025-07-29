В Украине высок уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска

иллюстративное фото: ГСЧС Одесщины

В период с 29 по 31 июля на значительной части территории Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Повышенная опасность сохранится в южных областях, а также в Сумской, Днепропетровской и Харьковской.

Кроме того, 29 июля высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кировоградской области, а 30 июля – в Полтавской.

Граждан призывают быть особенно осторожными во время пребывания на открытом воздухе, не разжигать костры в лесах и не сжигать сухую траву.

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Напомним, по прогнозам синоптикини Наталии Диденко после кратковременного периода жары уже 30-31 июля в Украине ожидается понижение температуры воздуха.