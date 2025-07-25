В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности

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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности (5 класса) в отдельных регионах Украины в течение 25-27 июля

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр . RegioNews .

В эти дни высокие температуры и отсутствие осадков значительно повышают риски воспламенения сухой растительности.

В частности, чрезвычайная пожарная опасность ожидается:

в Киеве - 25-27 июля;

в южной части страны (кроме Одесщины 25 июля) - 25-27 июля;

в Кировоградской области - 26 июля;

в Черновицкой области - 25 июля;

во Львовской области - 25-27 июля;

в Днепропетровской области - 25-26 июля;

в Тернопольской и Винницкой областях - 26-27 июля;

в Ивано-Франковской области - 26-27 июля.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры в лесах и на открытых территориях, не выжигать сухую траву, не оставлять окурки и спички на земле.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине идут грозы и жара до +35 градусов.