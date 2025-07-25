В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности (5 класса) в отдельных регионах Украины в течение 25-27 июля
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр . RegioNews .
В эти дни высокие температуры и отсутствие осадков значительно повышают риски воспламенения сухой растительности.
В частности, чрезвычайная пожарная опасность ожидается:
- в Киеве - 25-27 июля;
- в южной части страны (кроме Одесщины 25 июля) - 25-27 июля;
- в Кировоградской области - 26 июля;
- в Черновицкой области - 25 июля;
- во Львовской области - 25-27 июля;
- в Днепропетровской области - 25-26 июля;
- в Тернопольской и Винницкой областях - 26-27 июля;
- в Ивано-Франковской области - 26-27 июля.
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры в лесах и на открытых территориях, не выжигать сухую траву, не оставлять окурки и спички на земле.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине идут грозы и жара до +35 градусов.
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