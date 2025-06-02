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02 июня 2025, 15:53

Илона Гвоздева впервые раскрыла подробности развода с мужем

02 июня 2025, 15:53
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фото: из открытых источников
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українською мовою

Украинская танцовщица Илона Гвоздева впервые официально подтвердила, что подала на развод со своим мужем

Об этом Гвоздева рассказала во время эфира программы "Утро в большом городе", передает RegioNews.

Она подтвердила, что 19 марта этого года подала документы на развод с мужем Иваном Хомякуком.

Гвоздева призналась, что это не первая попытка расторгнуть брак, причинами стали стресс, усталость и переутомление, повлиявшие на отношения.

"Я не знаю, кто слив, потому что я не делаю на таком пиар. Я думаю, что люди, увидевшие мое заявление, наверное, мои "поклонники", и они помогли осветить это в СМИ", - говорит танцовщица.

Хотя Илона Гвоздева и не забирала заявление, однако уверяет, что сейчас его сердце занято. Кроме того, танцовщица продолжает носить обручальное кольцо.

"Я вам могу сказать только одно: кольцо до сих пор на руке. Мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром", - отметила танцовщица.

Напомним, известный комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый расстается с женой Ольгой после года совместной жизни.

Ранее украинская актриса Наталья Денисенко также переживает непростой период развода с мужем-актером Андреем Фединчиком.

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