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31 июля 2025, 03:55

Танцовщица Елена Шоптенко рассталась с мужем

31 июля 2025, 03:55
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Фото из открытых источников
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Известная танцовщица рассказала о разводе с мужем. Оказалось, что разрыв произошел давно

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegiNews.

Хореограф Елена Шоптенко развелась со своим мужем Алексеем Ивановым. По ее словам, развод произошел еще до полномасштабной войны, однако бумаги оформили только сейчас.

По словам Елены Шоптенко, это болезненный момент. Это ведь отец ее ребенка. Однако она отметила, что не было никаких измен или обид, просто разные видения семьи. Танцовщица убеждена, что в отношениях важно говорить и договариваться.

"Мы развелись. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, - это всегда нелегко", - говорит Шоптенко.

Напомним, в 2016 году Елена Шоптенко вышла замуж за предпринимателя Алексея Иванова. В 2018 году у них родился сын Алексей.

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