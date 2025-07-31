Силы беспилотных систем поразили российский ЗРК "Бук-М1"

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Бойцы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на Новопавловском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что украинские воины успешно действуют даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны врага.

"Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1". Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, а второе – в антенну РЛС – вывело пусковую из строя", – говорится в сообщении.

Также защитники поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", прицепную гаубицу, БТР вместе с экипажем на броне, грузовик "Урал", "КАМАЗ" и "УАЗ".

USF Drone Operators Eliminate High-Value Targets Despite Intense Jamming



On the Novopavlivka direction, operators of the @413_raid Battalion of the Unmanned Systems Forces continue to operate successfully despite heavy enemy electronic warfare interference. Amid the ruins of… pic.twitter.com/MzosntweTi — Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 30, 2025