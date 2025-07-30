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30 июля 2025, 17:56

"Сливал" россиянам данные об аэродромах: СБУ задержала "крота" в Воздушных Силах

30 июля 2025, 17:56
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила предателя среди пилотов ВСУ. Он передавал россиянам данные об аэродромах, а также об украинских пилотах

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали "кроту" в Военно-воздушных силах Украины. Известно, что он готовил удары россиян по аэродромам базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24. Предателем оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ.

Отмечается, что агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графику и принцип очередности их вылета. Также он передавал россиянам данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов. Его задержали, когда он в очередной раз собирал данные.

Правоохранители планируют сообщить ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За это ему может угрожать пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала курсанта одного из ведущих военных вузов. Он оказался агентом российской разведки. Задержанный по заданию россиян собирал данные для корректировки ракетного удара по учебному заведению, где сам проходил обучение.

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