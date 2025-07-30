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30 липня 2025, 17:56

"Зливав" росіянам дані про аеродроми: СБУ затримала "крота" у Повітряних Силах

30 липня 2025, 17:56
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Фото: СБУ
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СБУ викрила зрадника серед пілотів ЗСУ. Він передавав росіянам дані про аеродроми, а також про українських пілотів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали "крота" у Військово-повітряних силах України. Відомо, що він готував удари росіян по аеродромах базування базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зрадником виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.

Зазначається, що агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту. Також він передавав росіянам дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Його затримали, коли він вчергове збирав дані.

Правоохоронці планують повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За це йому може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала курсанта одного з провідних військових вишів. Він виявився агентом російської розвідки. Затриманий за завданням росіян збирав дані для коригування ракетного удару по навчальному закладу, де сам проходив навчання.

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