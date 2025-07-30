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30 июля 2025, 16:33

Завтра в Украине ожидается до +33 градусов и почти без осадков

30 июля 2025, 16:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 31 июля, существенных осадков не предполагается, только локальные дожди ожидаются на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, юг, восток и Днепропетровщина и дальше будут страдать от сухого воздуха.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23…+26 градусов, на севере местами +20…+23 градуса, в южной части +28…+32, на востоке – 30…+33 градуса.

В Киеве завтра будет без осадков, ожидается северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22…+24 градуса.

Как сообщалось, 30-31 июля ожидается понижение температуры воздуха. Также синоптики объявили желтый уровень опасности из-за непогоды в Украине. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируется гроза, а днем в отдельных районах возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

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