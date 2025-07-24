В Украину идут грозы и жара до +35 градусов

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В пятницу, 25 июля, атмосферный фронт коснется западных областей Украины, поэтому там ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра днем и вечером дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухая погода.

Температура воздуха будет составлять +28…+32 градуса, на юге +31…+35 градусов.

В Киеве 25 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов.

"Ослабление жары ожидается 31 июля", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, в Киеве из-за сильного ветра упал строительный кран.