Завтра в Україні очікується до +33 градусів і майже без опадів

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У четвер, 31 липня суттєвих опадів не передбачається, лише локальні дощі очікуються на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, південь, схід та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від сухого повітря.

Протягом дня в більшості областей України очікується +23…+26 градусів, на півночі місцями +20…+23 градуси, у південній частині +28…+32, на сході – 30…+33 градуси.

У Києві завтра буде без опадів, очікується північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22…+24 градуси.

Як повідомлялось, 30-31 липня очікується зниження температури повітря. Також синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду в Україні. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.