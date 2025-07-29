15:04  28 июля
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
14:12  28 июля
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 06:10

Украинская "Баба Яга" нанесла сокрушительные удары по российским войскам на Харьковщине

29 июля 2025, 06:10
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Воины РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда продолжают круглосуточно уничтожать российских оккупантов на Южно-Слобожанском (Харьковском) направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для поражения защитники используют тяжелые ночные бомберы "Баба Яга".

"По результатам ночного рейда, пограничники уничтожили три укрытия и позицию БпЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники сожгли дронами технику и укрытия оккупантов в Харьковской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян бомбер Баба Яга
За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и почти 200 единиц вражеской техники
28 июля 2025, 11:57
Бригада "Месть" отбила российский штурм под Северском
28 июля 2025, 06:40
Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают оккупантов под Волчанском
28 июля 2025, 04:00
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
Реанимация вместо селфи на поезде: возле Львова 15-летнего подростка ударило электротоком
29 июля 2025, 06:40
В Харькове родилось почти 50 малышей
29 июля 2025, 05:40
Трагедия в Кременчуге: женщина выпала из окна многоэтажки
29 июля 2025, 05:05
На Закарпатье в озере обнаружили тело пропавшего мужчины
29 июля 2025, 04:35
Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему ей часто неприятные сцены 18+ в кино
29 июля 2025, 03:55
Известный украинский музыкант мобилизовался в ВСУ
29 июля 2025, 03:35
Известная американская реперша цинично прокомментировала фото вернувшегося из плена украинского воина
29 июля 2025, 03:15
В Украине снова дорожает популярный овощ: в чем причина
29 июля 2025, 02:50
Под Борисполем нашли тело человека
29 июля 2025, 02:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »