Украинская "Баба Яга" нанесла сокрушительные удары по российским войскам на Харьковщине
Воины РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда продолжают круглосуточно уничтожать российских оккупантов на Южно-Слобожанском (Харьковском) направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Для поражения защитники используют тяжелые ночные бомберы "Баба Яга".
"По результатам ночного рейда, пограничники уничтожили три укрытия и позицию БпЛА", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники сожгли дронами технику и укрытия оккупантов в Харьковской области.
За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и почти 200 единиц вражеской техникиВсе новости »
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