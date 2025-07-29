"Стальная Граница" показала, как бомбит россиян на Севере

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что одним из ключевых инструментов эффективной борьбы со штурмовыми группами в лесополосах стали беспилотные летательные аппараты типа "Вампир", уже неоднократно доказавшие свою результативность в зоне боевых действий.

"В частности, за прошедшие сутки эти "крылатые охотники" нанесли более 20 ударов по позициям врага. В результате удалось уничтожить блиндажи, огневые точки, наблюдательные посты и ранить по меньшей мере четырех оккупантов", — говорится в сообщении.