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29 июля 2025, 01:35

"Стальная Граница" показала, как бомбит россиян на Севере

29 июля 2025, 01:35
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фото: ГПСУ
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Расчеты тяжелых бомберов "Вампир" пограничного отряда "Стальная Граница" уверенно сдерживают продвижение российских оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что одним из ключевых инструментов эффективной борьбы со штурмовыми группами в лесополосах стали беспилотные летательные аппараты типа "Вампир", уже неоднократно доказавшие свою результативность в зоне боевых действий.

"В частности, за прошедшие сутки эти "крылатые охотники" нанесли более 20 ударов по позициям врага. В результате удалось уничтожить блиндажи, огневые точки, наблюдательные посты и ранить по меньшей мере четырех оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиян в Харьковской области.

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