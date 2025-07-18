19:07  17 июля
Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
16:59  17 июля
Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
18 июля 2025, 03:25

Минкультуры признало компанию Вакарчука и стендап-клуб "критически важными для страны"

18 июля 2025, 03:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Компания, которой принадлежат права на музыку Святослава Вакарчука, попала в список критически важных. Туда же внесли украинский стендап-клуб

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины официально признало две культовые компании критически важными для страны. Речь идет о компании "Суперсимметрия", владеющей правами на все треки группы "Океан Эльзы" Святослава Ваканчука. Также в список попал "Подпольный стендап", основанный юмористом Святославом Загайкевичем.

Этот приказ был издан еще 23 мая. Обе компании прошли все проверки. При этом отмечается, что ни Вакарчук, ни Загайкевич не делали заявлений по этому поводу.

Напомним, что статус критически важного предприятия позволяет бронировать ключевых работников от мобилизации. Это обеспечивает непрерывную работу компании даже в условиях военного положения.

Получение этого статуса не автоматически. Для этого необходимо подать заявление и пройти проверку соответствия критериям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес юморист Вакарчук
Дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца
17 июля 2025, 22:15
Кулинар Евгений Клопотенко признался, что заставило его полностью перейти на украинский язык
17 июля 2025, 04:50
Певица Марина Круть призналась, что в ее жизни появился мужчина
17 июля 2025, 03:40
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
18 июля 2025, 05:40
В Винницкой области в карьере погиб 22-летний парень
18 июля 2025, 05:05
В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, полученных на закупку алкоголя
18 июля 2025, 04:30
На Хмельнитчине в пожаре погиб молодой мужчина
18 июля 2025, 03:45
В Днепре произошел скандал в маршрутке из-за российской музыки
18 июля 2025, 03:05
Ведущая Леся Никитюк отпраздновала первый месяц своего сына
18 июля 2025, 02:40
В сети показали укрытие детской больницы на Днепропетровщине: похоже на фильм ужасов
18 июля 2025, 02:20
В озере на Ровенщине утонул человек
18 июля 2025, 01:55
"Сплетница по-киревоградски": в Кировоградской области подросток выманивал деньги за неприятные фото
18 июля 2025, 01:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »