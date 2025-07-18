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Компания, которой принадлежат права на музыку Святослава Вакарчука, попала в список критически важных. Туда же внесли украинский стендап-клуб

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины официально признало две культовые компании критически важными для страны. Речь идет о компании "Суперсимметрия", владеющей правами на все треки группы "Океан Эльзы" Святослава Ваканчука. Также в список попал "Подпольный стендап", основанный юмористом Святославом Загайкевичем.

Этот приказ был издан еще 23 мая. Обе компании прошли все проверки. При этом отмечается, что ни Вакарчук, ни Загайкевич не делали заявлений по этому поводу.

Напомним, что статус критически важного предприятия позволяет бронировать ключевых работников от мобилизации. Это обеспечивает непрерывную работу компании даже в условиях военного положения.

Получение этого статуса не автоматически. Для этого необходимо подать заявление и пройти проверку соответствия критериям.