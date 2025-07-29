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Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Американська реперка Азілія Бенкс отримала шквал критики через її допис про українського військового, який нещодавно повернувся з російського полону. Вона зробила репост фото, де можна побачити, як сильно схуд герой після полону, і написала: "Принаймні щось змусило його товсту дупу утриматися від їжі".

Користувачі соцмереж почали критикувати артистку. Деякі зазначили, що вона ображає людей, які зазнали страждань, лише, щоб отримати бажану увагу. Українці також відреагували на цей пост, і бажали американській зірці відчути те саме, що пережив цей воїн у полоні.

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук із посиланням на дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими казала, що близько 8 тисяч українських військових знаходяться в полоні РФ. При цьому слід нагадати, що неодноразово у медіа повідомляли про випадки жорстокості.