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25 июля 2025, 04:40

Сына Иво Бобула останавливали ТЦК: артист рассказал, как он к этому относится

25 июля 2025, 04:40
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Фото: YouTube
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У Иво Бобула есть взрослый сын. Певец рассказал, не волнуется ли он за него во время войны

Об этом артист рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

Сыну Иво Бобула 19 лет. Теперь он студент. При этом парня уже останавливали ТЦК. Певцу не нравится, какими действиями сопровождается мобилизация, и он не скрывает, что волнуется.

По мнению артиста, в Украине следует создать профессиональную армию, где смогут воевать иностранцы за деньги. Он очень переживает за демографические проблемы, которые могут произойти в Украине.

"Мне очень не нравится, как ТЦК ловят ребят, бьют их, гонят в машину. Люди добрые, куда мы катимся? Как мы можем называться демократическим государством", - говорит певец.

Справка. Иво Бобул – известный украинский певец. Народный артист Украины. В своих песнях он часто акцентирует внимание на любви и патриотизме. В 2018 году певец заявил, что хочет баллотироваться в президенты, однако позже опроверг свое заявление.

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