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В СМИ появилась информация об обысках в доме бывшего министра обороны. Известно, что детективы нашли важные документы

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Алексея Резникова, ранее возглавлявшего Министерство обороны. Собеседники журналистов отметили, что правоохранители "что-то нашли", в том числе - "левый" телефон.

Также об обысках бывшего министра обороны сообщили в ZN.UA. Там предположили, что обыски касались дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам. Хотя в НАБУ ранее говорили, что Алексей Резников не один из подозреваемых. Источники сообщили, что детективы изъяли ряд значимых документов.

Справка. В начале 2023 года издание ZN.UA заявило, что Министерство обороны закупает продукты для военных в два-три раза дороже, чем в киевских магазинах. Особую огласку получил случай с "яйцами за 17 гривен".

Впоследствии заместитель министр обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он был уволен на фоне скандала из-за закупок по завышенным ценам продуктов для военных.