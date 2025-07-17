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Прокуроры совместно с СБУ разоблачили и задержали должностную должность Управления туризма и продвижений Киевской городской государственной администрации и директора коммунального столичного рынка на взятке в 25 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что в 2023 году один из предпринимателей арендовал коммунальное имущество для обустройства общепита на этом рынке.

Позже оказалось, что центральный вход в питание находится в арке здания рынка, и относится к имуществу, арендованному другим субъектом — Управлением туризма и продвижения КГГА. Управление использует арку для размещения рекламы и агитаций. Эти конструкции делали невозможным проход в будущее заведение питания.

"Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновник Управление туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа в его помещение", - говорится в сообщении.

При получении средств обоих были задержаны.

Напомним, в Киеве разоблачили директора коммунального предприятия, который был посредником в передаче взятки руководству "Киевзеленстроя".