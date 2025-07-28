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28 июля 2025, 07:50

Военные моряки сбили два "шахеда"

28 июля 2025, 07:50
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня ночью, 28 июля, военные моряки сбили два российских ударных дрона-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе Киева пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них - ребенок.

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