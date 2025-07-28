Польща привела в бойову готовність авіацію через ракетну атаку Росії на Україну

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У ніч на 28 липня Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору на тлі ракетної атаки Росії на Україну

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі X, передає RegioNews.

"Для безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач ЗС Польщі розпочав усі необхідні процедури. Польські та союзницькі літаки були підняті в повітря, а системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан максимальної готовності", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що дії носять превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки прикордонних регіонів.

Як відомо, вночі, 28 липня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет та шахедів.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у Дарницькому районі столиці постраждали п'ятеро мешканців багатоповерхівки, серед них — дитина.