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Синоптик предупредила украинцев о сильном потеплении При этом в большинстве областей погода будет сухой

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

В ближайшие дни в Украине ожидается 30-35 градусов тепла. В Винницкой области до 30 градусов выше нуля. В северных областях ожидается от 27 до 32 градусов тепла, в западных регионах от 24 до 29 градусов тепла.

При этом в воскресенье, 27 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях. В остальных областях ожидается сухая погода.

В столице в воскресенье осадков тоже не будет. Днем ожидается до 30 градусов выше нуля. Синоптик обратилась к митингующим, которые собираются в столице (а также в других городах).

"Внимательно. 30 июля в районе театра Франко в Киеве днем +29 градусов, то есть, жару немного попустит, вечером +20 градусов, в среду предполагается высокая вероятность грозового ливня. Картон можно обернуть заранее целлофаном", - говорит Наталья Диденко.

Напомним, в Киеве митингующие анонсировали новый протест против законопроекта, который ограничивает НАБУ и САП на 30 июля. То есть, за день до принятия законопроекта, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.