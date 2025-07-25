Фото: ГСЧС

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепропетровской области, в городе Покров из больницы выписали двухлетнюю девочку. Об этом рассказала ее мать. Женщина поблагодарила врачей, которые помогли его ребенку, а также неравнодушных жителей города, которые помогали собирать деньги на лечение.

Инцидент с ребенком произошел 10 июля. Тогда в Покрове девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Пока мама спала, двухлетний ребенок вылез на окно, где не было москитной сетки, и упала.

Напомним, ранее в Тернополе пятилетний мальчик выпал из окна. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Известно, что ребенок, находясь на подоконнике в квартире, оперся на москитную сетку и это стало причиной падения.