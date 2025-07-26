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26 июля 2025, 01:40

Илон Маск осложнил для Украины контрнаступление - Reuters

26 июля 2025, 01:40
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Фото из открытых источников
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Осенью 2022 года, по данным СМИ, Илон Маск приказал отключить интернет Starlink на территории Украины. Тем временем он на определенном этапе даже сорвал для Украины контрнаступление

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По словам источников журналистов, миллиардер опасался, что если ВСУ будут продвигаться, это спровоцирует ядерный удар со стороны РФ. Из-за отключения Starlink, пишет издание, дроны, наводившие HIMARS и M777 по логистике россиян дроны остались без управления.

Журналисты называют это первым известным случаем, когда Илон Маск лично вмешался в ход боевых действий.

Следует отметить, что спутниковый Интернет Starlink активно используется украинскими военными на фронте. В частности, со снабжением помогали международные партнеры. Что касается Илона Маска, то он сам хвастался тем, что его система Starlink "является основой украинской армии". Он также замечал, что вся линия фронта якобы упадет, если он выключит систему.

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