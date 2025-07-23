На Полтавщине из-за грозы и сильного ветра обесточены 8 населенных пунктов
Сильный ветер и гроза привели к обесточиванию восьми населенных пунктов в Полтавской, Диканской и Глобинской общинах
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
По информации АО "Полтаваоблэнерго", без электроснабжения осталось 1297 абонентов.
На месте работают аварийные бригады, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.
Напомним, накануне в столице из-за непогоды попадали деревья, повреждены автомобили, есть пострадавшие. Кроме того, из-за сильного ветра упал строительный кран.
В столице из-за непогоды рухнули деревья: повреждены автомобили, есть пострадавшиеВсе новости »
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