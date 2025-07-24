За сутки украинские военные ликвидировали 1050 оккупантов, уничтожили танки и ББМ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 050 захватчиков, пять танков, 10 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 86 БпЛА оперативно-тактического уровня и 96 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 1 046 270 солдат.
Напомним, ночью 24 июля во время очередной массированной атаки РФ военнослужащие ВМС ВСУ совместно с моряками-пограничниками сбили 18 российских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136".
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