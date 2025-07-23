фото: Укрзализныця

Назначается еще один поезд, который будет курсировать между Киевом и Черниговом

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Речь идет о рейсе №702/701, который будет выезжать в направлении Чернигова 27 июля, а также 1, 2 и 3 августа.

Отправление из Киева запланировано на 09:11, прибытие в Чернигов – в 11:34. В обратном направлении поезд будет двигаться в 13:50 и прибывать в столицу в 16:15. Поезд будет совершать остановки на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника в пгт Куликовка.

В составе поезда предусмотрены вагоны с кондиционерами. Пассажирам доступны сидячие места первого и второго класса. Как отмечается, нечетные места расположены у окна, а парные – у прохода.

Билеты уже доступны для продажи в официальном приложении "Укрзализныци", на сайте Booking, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, Укрзализныця запускает дополнительные рейсы Интерсити+ Киев – Львов с 19 июля.