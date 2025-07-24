Военные моряки уничтожили 18 российских "шахедов"
Сегодня ночью, 24 июля, во время очередной массированной атаки РФ военнослужащие ВМС ВСУ совместно с моряками-пограничниками сбили 18 российских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, на Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами.
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