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Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Его подозревают в предоставлении недостоверных сведений в декларации за 2024 год. Жена чиновника, по версии следствия, являлась пособницей в процессе незаконного обогащения.

Следователи установили, что чиновник не задекларировал как минимум 20 объектов недвижимого имущества и элитный автомобиль. Эти активы зарегистрированы на родственников его супруги. Среди незадекларированного - шесть квартир в Киеве и Ужгороде, дом площадью более 220 квадратных метров в пригороде столицы, два гаража, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м, а также автомобиль BMW X3.

В НАБУ напоминают, что это уже не первый случай нарушения антикоррупционного законодательства со стороны чиновника. Ранее его дело уже передали в суд из-за вероятного незаконного обогащения и недостоверных данных в декларациях за 2020–2023 годы.

Напомним, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.

Ранее сообщалось, бывшего главу налоговой Тернопольщины будут судить за недостоверную декларацию на 23,4 млн грн.