Семья полковника СБУ обзавелась элитным жильем в трех городах Украины

фото: hromadske

Родственники полковника СБУ Алексея Прокопенко приобрели элитную недвижимость в Киеве, Одессе и Хмельницком более чем на 600 тысяч долларов. Среди покупок — двухуровневый пентхаус в центре столицы, квартиры у моря и Tesla

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает RegioNews.

Все это оформлено на тещу, родителей и других близких родственников Прокопенко. Некоторые из них — пенсионеры или имеют малодоходный бизнес. Часть квартир покупали по сомнительно заниженным ценам.

Журналисты предполагают, что такая схема может являться способом скрыть незаконное обогащение. Сам Прокопенко служил в городах, где позже его родственники покупали недвижимость. Он отказался встречаться с журналистами, заявил, что расстался с женой, и семейное имущество — не его ответственность.

Все эти покупки родственников Прокопенко в СБУ объяснили их сбережениями.

Уже бывшая теща Прокопенко, по версии СБУ, с 2002 по 2022 год занималась оптовой торговлей продуктами, хотя, согласно ее ФЛП, Светлана Борис торговала в розницу. В прошлом году женщина начала торговать одеждой. Мол, тогда она заработала 2 миллиона 150 тысяч гривен (чего бы не хватило на столичный пентхаус).

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Алексея Прокопенко начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области в мае 2024 года.