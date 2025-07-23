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23 липня 2025, 17:25

НАБУ та САП завершило розслідування щодо голови АМКУ: не задекларував майно

23 липня 2025, 17:25
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фото: НАБУ
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НАБУ спільно з САП завершили досудове розслідування щодо чинного керівника Антимонопольного комітету України

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Його підозрюють у поданні недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік. Дружина чиновника, за версією слідства, була пособницею в процесі незаконного збагачення.

Слідчі встановили, що високопосадовець не задекларував щонайменше 20 об’єктів нерухомого майна та елітний автомобіль. Ці активи зареєстровані на родичів його дружини. Серед незадекларованого - шість квартир у Києві та Ужгороді, будинок площею понад 220 квадратних метрів у передмісті столиці, два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м, а також автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадують, що це вже не перший випадок порушення антикорупційного законодавства з боку посадовця. Раніше його справу вже передали до суду через ймовірне незаконне збагачення та недостовірні дані в деклараціях за 2020–2023 роки.

Нагадаємо, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою доти, доки її провину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.

Раніше повідомлялося, колишнього очільника податкової Тернопільщини судитимуть за недостовірну декларацію на 23,4 млн грн.

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