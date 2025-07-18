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18 июля 2025, 14:45

Бывшего главу налоговой Тернопольщины будут судить за недостоверную декларацию на 23,4 млн грн

18 июля 2025, 14:45
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фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Ему инкриминируют внесение ложных данных в ежегодные электронные декларации за 2022 и 2023 годы. Обвинительный акт уже передан в суд.

По информации НАПК, общая сумма незадекларированного имущества составляет более 23,4 миллиона гривен. В декларации за 2022 год не была указана информация более чем на 13,7 млн грн, а за 2023 год - еще почти на 10 млн. Среди не указанного имущества - два жилых дома площадью 290,6 и 64,6 квадратных метра, расположенных возле Тернополя. Формально владелицей недвижимости является мать подозреваемого, однако сам он с семьей фактически проживал в этих домах. Также не были задекларированы и земельные участки, на которых расположены объекты.

Дело экс-главы налоговой Тернопольщины передали в суд

Правоохранители расследовали дело по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо недостоверных сведений в декларациях лицом, выполняющим функции государства или местного самоуправления. Следователи ДБР во Львове собрали доказательства, которые послужили основанием для передачи дела в суд.

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