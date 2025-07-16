Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: какие области под угрозой

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В ближайшие дни в Украине ожидается повышенный уровень пожароопасности. В зоне риска – южные, северные и центральные области

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

В частности, 16-17 июля в южных регионах, большей части центральных областей, а также 16 июля на севере и Харьковской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности (5 класс).

Специалисты призывают граждан быть особенно осторожными во время пребывания на природе:

не разжигать костер,

не бросать окурки,

избегать сжигания сухостоя,

соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.