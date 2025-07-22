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Для тыловых и прифронтовых громад они будут отличаться — решение было принято во время Конгрессовых слушаний при Офисе Президента Украины. Важно, что треть украинских громад уже находятся в стадии разработки своих ППР.

Об этом заявила соавтор законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пространственном планировании территорий (земель)", председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, неотложность этого шага обусловлена тем, что далеко не все украинские территориальные громады в состоянии приступить к разработке этого стратегического планировочного документа с учетом условий безопасности. Поэтому действие закона №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель", предусматривавшем обязательность для громад ППР с 1 января 2025 года, было решено перенести.

"Это решение было сформировано в ходе Конгрессных слушаний при Офисе Президента Украины, к которым присоединились более 1700 участников: народных депутатов, министров, представителей громад, ОВА, областных советов, экспертов и других. Мы понимаем, что условия, в которых живут наши громады, существенно отличаются. Для тыловых в приоритете обновления. Для прифронтовых – прежде всего борьба за свое существование", - отметила Елена Шуляк.

Она пояснила, что для тыловых громад принятый законопроект предусматривает установление дополнительного переходного периода до 1 января 2028 года, а для территориальных громад или их частей, которые по состоянию на день вступления в силу соответствующих изменений, предусмотренных этим законопроектом, внесены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, - до истечения трех лет со дня прекращения или отмены военного положения..

"Сейчас 495 громад из 1469 уже создают свои комплексные планы пространственного развития. Более того, в новом законодательстве также предусмотрели, что наличие ППР является преимуществом при рассмотрении вопросов финансирования восстановления громады и развития инфраструктуры за счет бюджетных средств или на средства международной финансовой помощи", - акцентировала Шуляк.

Парламентария также отметила, что почти треть украинских территориальных общин уже работает над разработкой комплексных планов пространственного развития. ППР, объясняет Шуляк, одновременно и градостроительной документацией на местном уровне, и документацию по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, но очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться детсад, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки. Это открывает новые возможности автоматизации и прозрачности всех процессов. Более того, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10–20%.

Народная депутат отметила, что на сегодняшний день для упрощения процесса создания комплексного плана пространственного развития предлагается сразу два инструмента. Это уже начавший работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.