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Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Соответствующее решение приняли во время первого заседания обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Инициатива направлена на усиление внутренней экономической безопасности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

По словам главы государства, цель нововведения - активизировать экономический рост, поддержать производство и обеспечить создание новых рабочих мест. Это, в свою очередь, должно усилить устойчивость страны в условиях войны. Власти также рассчитывают на активизацию партнерских проектов и расширение локализации производства в Украине.

Мораторий предусматривает фактический запрет на любое вмешательство государства в деятельность бизнеса, включая проверки. Ожидается, что это создаст условия для анализа действующей практики и внедрения долгосрочных решений в сфере экономики.

Президент подчеркнул, что украинский бизнес должен получить четкий сигнал поддержки, а партнеры - уверенность в стабильности и прозрачности сотрудничества. Первых результатов реализации инициативы в правительстве ожидают уже в течение ближайших шести месяцев.

Ранее сообщалось, Зеленский утвердил новые персональные санкции: кого они касаются.