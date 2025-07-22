Россия ударила по спальному району Сум: повреждены дома и авто, есть пострадавшие

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Вечером 21 июля, около 22:30 россияне нанесли удар по Сумам. В результате обстрела жилого района города повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.

После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

Как уточнил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, враг ударил по городу управляемыми авиабомбами.

Напомним, в ночь на 22 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.