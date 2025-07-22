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22 июля 2025, 06:40

На Курщине пограничники взяли в плен российского морпеха

22 июля 2025, 06:40
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фото: ГПСУ
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Украинские пограничники пленили российского оккупанта на Курском направлении. Им оказался военнослужащий 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ родом из Курганской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оказалось, что менее месяца назад захватчик добровольно подписал годовой контракт, за который ему обещали 3 миллиона российских рублей. Однако денег он так и не получил.

Его направили в Курскую область и вскоре отправили на первый штурм украинских позиций. Отмечается, что 35-летний рядовой, заблудившись, сам вышел к пограничникам.

"Морпих-штурмовик и не надеялся, что его оставят в живых, однако пограничники эвакуировали его с позиции и передали одному из подразделений Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сумской области украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов.

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