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Уже 24-25 июля запланированы переговоры между Украиной и Россией, которые должны пройти в Стамбуле

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Также он отметил, что этот вопрос рассматривали во время последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме подготовки к переговорам, на заседании также обсуждались важные темы: мораторий на проверки бизнеса, меры по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и запуск собственного беспилотника. Эти вопросы остаются приоритетными в контексте национальной безопасности и экономической стабильности.

Нардеп подчеркнул, что уже четвертый год идет полномасштабная война, и за это время много говорилось о разных аспектах конфликта, но ситуация остается сложной.

Ранее сообщалось, Зеленский дал первое поручение Умерову в новой должности.