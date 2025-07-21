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21 липня 2025, 18:26

Переговори України та РФ у Стамбулі заплановані на 24-25 липня

21 липня 2025, 18:26
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фото: Суспільне
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Уже 24–25 липня заплановані переговори між Україною та Росією, які мають відбутися у Стамбулі

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Крім цього він зазначив, що це питання розглядали під час останнього засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Окрім підготовки до переговорів, на засіданні також обговорювалися важливі теми: мораторій на перевірки бізнесу, заходи щодо боротьби з безпілотними літальними апаратами та запуск власного безпілотника. Ці питання залишаються пріоритетними в контексті національної безпеки та економічної стабільності.

Нардеп підкреслив, що вже четвертий рік триває повномасштабна війна, і за цей час багато говорилося про різні аспекти конфлікту, але ситуація залишається складною.

Раніше повідомлялося, Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді.

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