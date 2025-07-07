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На Волыни предстанет перед судом должностное лицо, которое врало в декларациях. Многие объекты он записал на своих родственников

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении одним из сельских председателей Луцкого района незаконного обогащения, декларирования недостоверной информации и подделки официальных документов.

Известно, что главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности сельского совета получил подозрение. По данным следствия, с февраля 2020 по август 2024 года он приобрел 36 активов в виде объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Речь идет о сумме более 55 миллионов гривен. Часть имущества он записал на родственников.

Также в своей декларации он намеренно вносил недостоверные данные. Также с августа 2021 по сентябрь 2024 он подделал 132 официальных документов. Это касалось распоряжения приобретенными активами.

Напомним, ранее получил подозрение бывший заместитель городского головы Днепра. Речь идет о незаконном обогащении на сумму почти 9 миллионов гривен. Также установили, что в течение 2020-2021 годов бывшая супруга эксчиновника стала владелицей имущества и корпоративных прав общей стоимостью более 15 миллионов гривен.