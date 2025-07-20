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У ніч на 20 липня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Ворог випустив 57 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних моделей із напрямків Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Під обстріл потрапили кілька регіонів, зокрема Запоріжжя, Сумщина, Донеччина, Харківщина і Дніпропетровщина. Частину дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони, решту - нейтралізували за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За інформацією командування, станом на 09:00 захисники неба знищили 18 ворожих БпЛА, ще 7 були втрачено з радарів або подавлено засобами РЕБ.

Загалом зафіксовано 32 влучання по десятьох об'єктах на території країни. У шести випадках уламки збитих дронів впали на землю, спричинивши локальні загрози.

Нагадаємо, масована атака БпЛА по Одесі: оприлюднено фото руйнувань.