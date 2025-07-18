Украина вернула из оккупации группу детей: самой младшей — всего три года

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Украине удалось спасти очередную группу подростков с временно оккупированных территорий. Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа придерживаться навязанных оккупантами правил: их преследовали, обыскивали, допрашивали и пытали.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

По его словам, один из ребят испытал давление только потому, что отказался учиться в российской школе.

Младшему спасенному ребенку всего три года — даже он пострадал от насилия из-за использования украинского языка.

Сейчас все дети находятся в безопасности.

Напомним, в начале июля в Украину вернули еще одну группу подростков с временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что после трехлетней разлуки с родными 17-летний парень смог вернуться в Украину из России.