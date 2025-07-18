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Суд арестовал более 35 миллионов долларов, принадлежавших бывшему народному депутату Украины, а также связанным с ним компаниям

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято 15 июля на основании ходатайства прокуроров Офиса Генерального прокурора. Денежные средства и ценные бумаги размещены на счетах в Люксембурге, а теперь переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Речь идет о парламентарии, который избирался в Верховную Раду нескольких созывов и определенный период возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. По данным следствия, он продолжал коммерческую деятельность за границей, имея контроль над сетью оффшорных компаний в Панаме, Кипре, Гонконге и Британских Виргинских островах. Эти компании приносили значительную прибыль, однако налоги в бюджет Украины с этих доходов не уплачивались.

Арест активов произведен в рамках уголовного производства, касающегося уклонения от налогов в особо крупном размере. Расследование ведет Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и каналов движения средств, а также возвращение государству нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье будут судить предпринимателя, который не уплатил почти 4 млн грн налогов.