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18 июля 2025, 14:30

The Rasmus впервые за время войны выступит в Украине – концерт в Киеве уже 19 июля

18 июля 2025, 14:30
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скриншот с видео в Instagram/therasmusofficial
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Впервые с начала войны финская рок-группа The Rasmus возвращается в Украину с концертом в Киеве

Об этом сообщает выдающаяся группа в Instagram, передает RegioNews.

Финская рок-группа The Rasmus объявила о концерте в Украине, который состоится 19 июля 2025 года на сцене Atlas Festival в Киеве. Для украинских поклонников это будет долгожданное событие, ведь группа не выступала в стране с начала полномасштабного вторжения России.

Музыканты известны своими хитами "In the Shadows", "Livin' in a World Without You" и "No Fear". За десятилетия творчества они приобрели популярность во многих странах, в том числе и в Украине, где имеют мощную фан-базу. Их появление на Atlas Festival будет иметь не только музыкальное, но и символическое значение как поддержка украинского народа в сложное время.

Организаторы фестиваля ожидают аншлага и отмечают, что выступление The Rasmus станет одним из ключевых событий нынешнего мероприятия. Кроме того, команда группы уже поделилась информацией о готовящемся выступлении, подчеркнув свою эмоциональную заинтересованность относительно возвращения в Украину.

Напомним, Atlas Festival ежегодно собирает десятки тысяч посетителей из разных уголков страны и мира, поэтому концерт The Rasmus может стать одним из самых громких музыкальных событий лета 2025 года.

Ранее сообщалось, группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой.

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