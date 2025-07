скриншот с видео в Instagram/therasmusofficial

Об этом сообщает выдающаяся группа в Instagram, передает RegioNews.

Финская рок-группа The Rasmus объявила о концерте в Украине, который состоится 19 июля 2025 года на сцене Atlas Festival в Киеве. Для украинских поклонников это будет долгожданное событие, ведь группа не выступала в стране с начала полномасштабного вторжения России.

Музыканты известны своими хитами "In the Shadows", "Livin' in a World Without You" и "No Fear". За десятилетия творчества они приобрели популярность во многих странах, в том числе и в Украине, где имеют мощную фан-базу. Их появление на Atlas Festival будет иметь не только музыкальное, но и символическое значение как поддержка украинского народа в сложное время.

Организаторы фестиваля ожидают аншлага и отмечают, что выступление The Rasmus станет одним из ключевых событий нынешнего мероприятия. Кроме того, команда группы уже поделилась информацией о готовящемся выступлении, подчеркнув свою эмоциональную заинтересованность относительно возвращения в Украину.

Напомним, Atlas Festival ежегодно собирает десятки тысяч посетителей из разных уголков страны и мира, поэтому концерт The Rasmus может стать одним из самых громких музыкальных событий лета 2025 года.

